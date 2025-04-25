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Польща на 58,25 млн євро підтримає бізнес-проєкти своїх компаній в Україні: на що підуть кошти

гроші, євро
Польща кредитуватиме бізнес-проекти своїх компаній в Україні. / Freepik

У Польщі стартувала державна програма пільгового кредитування "Кредит для участі у відбудові України". Йдеться про щонайменше 250 млн злотих або приблизно 58,25 млн євро для польських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

За умовами програми, максимальна сума кредиту на підприємство становить 10 мільйонів злотих (2,33 млн євро), процентна ставка – 2%, а термін погашення – 12 років. Заявки від бізнесу вже почали приймати три компанії-партнери польського Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Завдяки державній програмі "Кредит для участі у відбудові України" польські компанії отримають пільгові кошти для інвестицій у відбудову української інфраструктури. Також ці кошти можна використати на послуги з підготовки техніко-економічних обґрунтувань або інвестиційних проєктів, організацію логістики та розвитку двосторонньої торгівлі ", – пояснила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

Пільгові кредити польські компанії можуть використати на:

  • транспортування, зберігання та логістику товарів і послуг для населення та будівельних матеріалів, техніки, технологій та інших ресурсів, необхідних для реалізації проєкту; 
  • розвиток ресурсів підприємства з метою участі у реконструкції та розширенні інфраструктури України, зокрема на автомобільні дороги, залізниці, енергетику, водопостачання, громадське та житлове будівництво; 
  • підготовку техніко-економічного обґрунтування, дослідження та інвестиційні проєкти; 
  • фінансування діяльності медичних компаній, включаючи виробництво таких продуктів, як протези та перев'язувальні матеріали, призначені для України; 
  • імпорт послуг та продукції від контрагентів з України; 
  • надання товарів та послуг компаніям, які беруть участь у відбудові економіки України, безпосередньо супроводжуючи їх діяльність.

Також коштом пільгового кредитування можна фінансувати придбання нерухомості в Польщі, якщо це тісно пов’язане з метою інвестиції у будівництво складів, фабрик, цехів або заводів. Крім того, для деяких галузей та інвестицій надаються додаткові преференції.

Розпорядником коштів державної програми пільгового кредитування є Bank Gospodarstwa Krajowego. Він реалізує її разом з трьома фінансовими партнерами: Bank Ochrony Środowiska, TISE, Konsorcjum Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Нагадаємо, банки профінансували відновлення енергетичної інфраструктури на майже 17 млрд грн за 10 місяців.

Автор:
Тетяна Ковальчук