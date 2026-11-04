Помощь после плена без ограничений во времени: в Украине готовят новую систему поддержки

В Украине разрабатывается новая система поддержки граждан, освобожденных из российского плена. Она предусматривает непрерывное сопровождение, которое не будет ограничиваться несколько месяцев после возвращения человека домой. Помощь будут оказывать столько, сколько потребуется для восстановления бывших пленных и их близких.

Как пишет Dilo, об этом информирует Министерство по делам ветеранов Украины.

Почему в Украине хотят изменить систему помощи после плена

В течение 2022-2026 годов из российской неволи уволили 9 996 граждан Украины. Часть из них провела в плену годы и пережила изоляцию, пытки и психологические травмы.

Последствия такого опыта могут сказываться не сразу, а через несколько месяцев или даже лет после возвращения. В то же время действующая система государственной поддержки преимущественно предусматривает помощь в течение ограниченного периода – до выписки из стационара или завершения первичных реинтеграционных мер.

Чтобы устранить эту проблему, Минветеранов совместно с Минсоцполитики, представителями Верховной Рады, Координационного штаба по обращению с военнопленными и Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов «Лесная Поляна» разработали модель долгосрочной поддержки.

Ее пилотный формат получил название "Помощь без перерыва".

Какую поддержку будут получать освобожденные из плена

Новая модель предполагает комплексный подход к обновлению человека. Медицинские, психологические и социальные услуги будут предоставляться в рамках согласованной программы с участием мультидисциплинарной команды.

В состав команды будут привлекаться:

психиатров и психотерапевтов;

реабилитологов;

семейных психотерапевтов;

социальных работников;

кейс-менеджеров.

Консультации и другие услуги можно получать как лично, так и дистанционно.

Отдельное направление программы – поддержка семей бывших пленных. Ведь возвращение близкого человека домой не завершает сложный процесс адаптации для семьи. Потому родных также планируют привлекать в программу восстановления.

Еще один важный принцип – доступность услуг по месту жительства. Это должно позволить получать необходимую помощь без необходимости постоянно ездить в специализированные центры.

Где тестируют программу

Пилотный проект уже стартовал в Одесском филиале Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная Поляна". Его реализация рассчитана на девять месяцев.

К тестированию привлекут:

20 украинцев, освобожденных из плена;

более 30 членов их семей;

более 20 специалистов Центра.

После завершения пилотного проекта его результаты используют для подготовки нового государственного порядка оказания непрерывной помощи освобожденным из плена.

Следующим этапом должна стать разработка совместного постановления Кабинета министров Украины, которое будет определять механизм реализации новой системы поддержки.

Напомним, 23 октября Украина вернула из российского плена 270 человек, среди которых военнослужащие разных составляющих Сил обороны и девять гражданских. Пятеро из уволенных ранее считались погибшими в результате российского теракта в Оленивке в июле 2022 года.