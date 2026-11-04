Допомога після полону без обмежень у часі: в Україні готують нову систему підтримки

В Україні розробляють нову систему підтримки громадян, звільнених із російського полону. Вона передбачає безперервний супровід, який не обмежуватиметься кількома місяцями після повернення людини додому. Допомогу надаватимуть стільки, скільки буде потрібно для відновлення колишніх полонених та їхніх близьких.

Як пише Dilo, про це інформує Міністерство у справах ветеранів України.

Чому в Україні хочуть змінити систему допомоги після полону

Упродовж 2022–2026 років із російської неволі звільнили 9 996 громадян України. Частина з них провела в полоні роки та пережила ізоляцію, катування й психологічні травми.

Наслідки такого досвіду можуть даватися взнаки не відразу, а через кілька місяців або навіть років після повернення. Водночас чинна система державної підтримки переважно передбачає допомогу протягом обмеженого періоду - до виписки зі стаціонару або завершення первинних реінтеграційних заходів.

Щоб усунути цю проблему, Мінветеранів спільно з Мінсоцполітики, представниками Верховної Ради, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Центру психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова Поляна» розробили модель довготривалої підтримки.

Її пілотний формат отримав назву "Допомога без перерви".

Яку підтримку отримуватимуть звільнені з полону

Нова модель передбачає комплексний підхід до відновлення людини. Медичні, психологічні та соціальні послуги надаватимуть у межах узгодженої програми за участю мультидисциплінарної команди.

До складу команди залучатимуть:

психіатрів і психотерапевтів;

реабілітологів;

сімейних психотерапевтів;

соціальних працівників;

кейс-менеджерів.

Консультації та інші послуги можна буде отримувати як особисто, так і дистанційно.

Окремий напрям програми - підтримка родин колишніх полонених. Адже повернення близької людини додому не завершує складний процес адаптації для сім'ї. Тому рідних також планують залучати до програми відновлення.

Ще один важливий принцип - доступність послуг за місцем проживання. Це має дати змогу отримувати необхідну допомогу без потреби постійно їздити до спеціалізованих центрів.

Де тестують програму

Пілотний проєкт уже стартував в Одеській філії Центру психічного здоров’я та реабілітації ветеранів "Лісова Поляна". Його реалізація розрахована на дев’ять місяців.

До тестування залучать:

20 українців, звільнених із полону;

понад 30 членів їхніх родин;

більш як 20 фахівців Центру.

Після завершення пілотного проєкту його результати використають для підготовки нового державного порядку надання безперервної допомоги звільненим із полону.

Наступним етапом має стати розроблення спільної постанови Кабінету міністрів України, яка визначатиме механізм реалізації нової системи підтримки.

Нагадаємо, 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 людей, серед яких військовослужбовці різних складових Сил оборони та дев’ять цивільних. П’ятеро зі звільнених раніше вважалися загиблими внаслідок російського теракту в Оленівці у липні 2022 року.