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14 миллионов за 12 часов: после скандала в Белом доме monobank открыл сбор "на ядерку"

14 миллионов за 12 часов: после скандала в Белом доме monobank открыл сбор "на ядерку"

1 марта соучредитель monobank Олег Гороховский открыл сбор средств по производству ядерного оружия для Украины.

Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

Он отметил, что это было сделано по просьбе украинцев.

Через 30 минут после начала сбора (01:37 по киевскому времени) на счету уже было 2 миллиона гривен.

"Это Украина, детка! Горжусь безгранично!!!", — написал Гороховский.

По состоянию на 11 часов, украинцы задонатили уже 10 миллионов.

"10 миллионов за 10 часов! Что здесь комментировать…", — добавил он.

Напомним, накануне, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Главной целью визита украинского лидера было подписание соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Впрочем, разговор между сторонами перерос в спор. Во время общения с журналистами, когда Зеленский отметил важность гарантий безопасности для Украины и необходимость более активного участия страны в международных переговорах, в дискуссию вмешался вице-президент США Джей Ди Венс. Его реакция дала понять, что позиции Киева и Вашингтона в этом вопросе могут существенно отличаться.

По состоянию на 13 часов, украинцы уже перечислили 14 миллионов.

Гороховский добавил, что средства переводили около 70 000 участников из 61 страны. После Украины больше всего доначат из США, затем из Польши.

Автор:
Татьяна Гойденко