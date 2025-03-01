14 мільйонів за 12 годин: після скандалу у Білому домі monobank відкрив збір "на ядерку"

1 березня співзасновник monobank Олег Гороховський відкрив збір коштів для виробництва ядерної зброї для України.

Про він написав у своєму Тelegram-каналі.

Він зазначив, що це було зроблено на прохання українців.

Через 30 хвилин після початку збору (01:37 за київським часом) на рахунку вже було 2 мільйони гривень.

"Це Україна, дитинко! Пишаюся безмежно!!!", - написав Гороховський.

Станом на 11 годину українці задонатили вже 10 мільйонів.

"10 мільйонів за 10 годин! Що тут коментувати…", - додав він.

Нагадаємо, напередодні, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Головною метою візиту українського лідера було підписання угоди щодо співпраці в сфері корисних копалин.

Втім, розмова між сторонами переросла у суперечку. Під час спілкування з журналістами, коли Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки для України та необхідності активнішої участі країни в міжнародних переговорах, у дискусію втрутився віцепрезидент США Джей Ді Венс. Його реакція дала зрозуміти, що позиції Києва та Вашингтона щодо цього питання можуть суттєво відрізнятися.

Станом на 13 годину українці вже перерахували 14 мільйонів.

Гороховський додав, що кошти переказували близько 70 000 учасників з 61 країни. Після України найбільше донатять із США, потім із Польщі.