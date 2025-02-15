Потери врага по состоянию на 15 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1088-е сутки полномасштабной войны составляют 856 660 человек.

Потери России в войне на 15 февраля 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 февраля потеряла:

личного состава – около 856660 (+1180) человек;

танков ‒ 10068 (+11) ед;

боевых бронированных машин – 20927 (+17) ед;

артиллерийских систем – 23174 (+59) ед;

РСЗО – 1283 (+1) ед;

средства ПВО – 1067 (+1) ед;

самолетов – 370 (+0) ед;

вертолетов – 331 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25341 (+117);

крылатые ракеты ‒ 3063 (+0); корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;

подлодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 37379 (+127) ед;

специальная техника – 3747 (+2).

Пораженные воздушные цели врага на 15 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбитие 33-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

37 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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