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Потери врага по состоянию на 15 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

война, потери врага, ВСУ
Полномасштабная война проходит с 24 февраля 2022 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1088-е сутки полномасштабной войны составляют 856 660 человек.

Потери России в войне на 15 февраля 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 февраля потеряла:

  • личного состава – около 856660 (+1180) человек;
  • танков ‒ 10068 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин – 20927 (+17) ед;
  • артиллерийских систем – 23174 (+59) ед;
  • РСЗО – 1283 (+1) ед;
  • средства ПВО – 1067 (+1) ед;
  • самолетов – 370 (+0) ед;
  • вертолетов – 331 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25341 (+117);
  • крылатые ракеты ‒ 3063 (+0); корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
  • подлодки — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 37379 (+127) ед;
  • специальная техника – 3747 (+2).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 15 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 15 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбитие 33-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. 
  • 37 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 15 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко