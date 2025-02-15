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Потери врага по состоянию на 15 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1088-е сутки полномасштабной войны составляют 856 660 человек.
Потери России в войне на 15 февраля 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 февраля потеряла:
- личного состава – около 856660 (+1180) человек;
- танков ‒ 10068 (+11) ед;
- боевых бронированных машин – 20927 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 23174 (+59) ед;
- РСЗО – 1283 (+1) ед;
- средства ПВО – 1067 (+1) ед;
- самолетов – 370 (+0) ед;
- вертолетов – 331 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25341 (+117);
- крылатые ракеты ‒ 3063 (+0); корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
- подлодки — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 37379 (+127) ед;
- специальная техника – 3747 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 15 февраля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбитие 33-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
- 37 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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