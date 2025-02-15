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Втрати ворога станом на 15 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, втрати ворога, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1088-ту добу повномасштабної війни становлять 856 660 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 лютого втратила:

  • особового складу ‒ близько 856660 (+1180) осіб; 
  • танків ‒ 10068 (+11) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 20927 (+17) од;
  • артилерійських систем – 23174 (+59) од;
  • РСЗВ – 1283 (+1) од;
  • засоби ППО ‒ 1067 (+1) од;
  • літаків – 370 (+0) од;
  • гелікоптерів – 331 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25341 (+117);
  • крилаті ракети ‒ 3063 (+0);кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37379 (+127) од;
  • спеціальна техніка ‒ 3747 (+2).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 15 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). 
Фото 3 — Втрати ворога станом на 15 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко