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Втрати ворога станом на 15 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1088-ту добу повномасштабної війни становлять 856 660 осіб.
Втрати Росії у війні на 14 лютого 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько 856660 (+1180) осіб;
- танків ‒ 10068 (+11) од;
- бойових броньованих машин ‒ 20927 (+17) од;
- артилерійських систем – 23174 (+59) од;
- РСЗВ – 1283 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 1067 (+1) од;
- літаків – 370 (+0) од;
- гелікоптерів – 331 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25341 (+117);
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0);кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37379 (+127) од;
- спеціальна техніка ‒ 3747 (+2).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 лютого – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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