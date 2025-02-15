Втрати ворога станом на 15 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1088-ту добу повномасштабної війни становлять 856 660 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 лютого втратила:

особового складу ‒ близько 856660 (+1180) осіб;

танків ‒ 10068 (+11) од;

бойових броньованих машин ‒ 20927 (+17) од;

артилерійських систем – 23174 (+59) од;

РСЗВ – 1283 (+1) од;

засоби ППО ‒ 1067 (+1) од;

літаків – 370 (+0) од;

гелікоптерів – 331 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25341 (+117);

крилаті ракети ‒ 3063 (+0);кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 37379 (+127) од;

спеціальна техніка ‒ 3747 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.