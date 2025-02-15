Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року

Триває 1088-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 66 авіаційних ударів, скинули 91 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2436 дронів-камікадзе та здійснили 5809 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропільське Сумської області; Вовчанські Хутори Харківської області; Гуляйполе Запорізької області; Зелене Поле Донецької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземний пункт управління БпЛА, п’ять районів зосередження особового складу, дві артилерійські системи, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Глибокого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони вели бої неподалік Загризового та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Григорівка противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському, Придніпровському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих бомб, здійснив 393 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.