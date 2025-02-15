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Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року

військові, зсу
Велика війна триває майже три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1088-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 66 авіаційних ударів, скинули 91 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2436 дронів-камікадзе та здійснили 5809 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропільське Сумської області; Вовчанські Хутори Харківської області; Гуляйполе Запорізької області; Зелене Поле Донецької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземний пункт управління БпЛА, п’ять районів зосередження особового складу, дві артилерійські системи, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Глибокого.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони вели бої неподалік Загризового та Глушківки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Григорівка противник тричі атакував позиції наших військ.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька, Кримського та Щербинівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року

На Оріхівському, Придніпровському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих бомб, здійснив 393 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Автор:
Тетяна Гойденко