Карта боевых действий в Украине на 15 февраля 2025 года

Продолжается 1088-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 февраля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 66 авиационных ударов, сбросили 91 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 2436 дронов-камикадзе и произвели 5809 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Миропольское Сумской области; Волчанские Хутора Харьковской области; Гуляйполе Запорожской области; Зеленое поле Донецкой области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили наземный пункт управления БПЛА, пять районов сосредоточения личного состава, две артиллерийские системы, одну радиолокационную и одну радиоэлектронную станцию противника.

На Харьковском направлении произошло одно боеприкосновение в районе Глубокого.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны вели бои недалеко от Загрызового и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Зеленый Гай, Богуславка, Новое, Грековка и Колодязи.

На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Григоровка противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку от Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Котлино, Андреевка, Дачное, Улакли и Шевченко.

В Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском, Приднепровском и Гуляйпольском направлениях прошедших суток боевых столкновений не зафиксировано.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 30 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых бомб, совершил 393 артиллерийских обстрела, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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