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Потери врага по состоянию на 16 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1696 сутки полномасштабной войны составляют 1 561 020 человек.
Потери России в войне на 16 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 октября потеряла:
- личного состава – около 1561020 (+1790) человек;
- танков – 12 414 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 552 (+15) ед;
- артиллерийских систем – 51 242 (+9) ед;
- РСЗО/MLRS – 2 217 (+1) ед;
- средства ПВО – 1708 (+1) ед;
- самолетов – 449 (+6) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземные робототехнические комплексы – 2 958 (+3) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 565 590 (+693) ед;
- крылатые ракеты – 5 130 (+0) ед;
- корабли/катера – 35 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 163 554 (+230) ед;
- специальная техника – 4 833 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed (77 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание 27 средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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