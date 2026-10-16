Потери врага по состоянию на 16 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1696 сутки полномасштабной войны составляют 1 561 020 человек.

Потери России в войне на 16 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 октября потеряла:

личного состава – около 1561020 (+1790) человек;

танков – 12 414 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 552 (+15) ед;

артиллерийских систем – 51 242 (+9) ед;

РСЗО/MLRS – 2 217 (+1) ед;

средства ПВО – 1708 (+1) ед;

самолетов – 449 (+6) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземные робототехнические комплексы – 2 958 (+3) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 565 590 (+693) ед;

крылатые ракеты – 5 130 (+0) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 163 554 (+230) ед;

специальная техника – 4 833 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed (77 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание 27 средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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