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Втрати ворога станом на 16 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 880 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1696 добу повномасштабної війни становлять 1 561 020 осіб.
Втрати Росії у війні на 16 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 561 020 (+1 790) осіб;
- танків – 12 414 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 25 552 (+15) од;
- артилерійських систем – 51 242 (+9) од;
- РСЗВ / MLRS – 2 217 (+1) од;
- засоби ППО – 1 708 (+1) од;
- літаків – 449 (+6) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземні робототехнічні комплекси – 2 958 (+3) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 565 590 (+693) од;
- крилаті ракети – 5 130 (+0) од;
- кораблі / катери – 35 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 163 554 (+230) од;
- спеціальна техніка – 4 833 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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