Втрати ворога станом на 16 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 880 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1696 добу повномасштабної війни становлять 1 561 020 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 561 020 (+1 790) осіб;

танків – 12 414 (+0) од;

бойових броньованих машин – 25 552 (+15) од;

артилерійських систем – 51 242 (+9) од;

РСЗВ / MLRS – 2 217 (+1) од;

засоби ППО – 1 708 (+1) од;

літаків – 449 (+6) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 2 958 (+3) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 565 590 (+693) од;

крилаті ракети – 5 130 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 163 554 (+230) од;

спеціальна техніка – 4 833 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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