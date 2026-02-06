- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 6 февраля 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 720 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1444 сутки полномасштабной войны составляют 1 244 560 человек.
Потери России в войне на 6 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 244 560 (+720) человек;
- танков – 11 648 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 24 007 (+11) ед;
- артиллерийских систем – 37 014 (+39) ед;
- РСЗО – 1 637 (+1) ед;
- средства ПВО – 1295 (+2) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 125 920 (+826) ед;
- крылатые ракеты – 4 245 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 77 311 (+162) ед;
- специальная техника – 4063 (+1) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.