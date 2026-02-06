Потери врага по состоянию на 6 февраля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 720 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1444 сутки полномасштабной войны составляют 1 244 560 человек.

Потери России в войне на 6 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 февраля потеряла:

личного состава – около 1 244 560 (+720) человек;

танков – 11 648 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 24 007 (+11) ед;

артиллерийских систем – 37 014 (+39) ед;

РСЗО – 1 637 (+1) ед;

средства ПВО – 1295 (+2) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 125 920 (+826) ед;

крылатые ракеты – 4 245 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 77 311 (+162) ед;

специальная техника – 4063 (+1) ед.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.