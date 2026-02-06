Запланована подія 2

Читати українською

Потери врага по состоянию на 6 февраля 2026 – Генштаб ВСУ

танк, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 720 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1444 сутки полномасштабной войны составляют 1 244 560 человек.

Потери России в войне на 6 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 февраля потеряла:

  • личного состава – около 1 244 560 (+720) человек;
  • танков – 11 648 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 007 (+11) ед;
  • артиллерийских систем – 37 014 (+39) ед;
  • РСЗО – 1 637 (+1) ед;
  • средства ПВО – 1295 (+2) ед;
  • самолетов – 435 (+0) ед;
  • вертолетов – 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 125 920 (+826) ед;
  • крылатые ракеты – 4 245 (+0) ед;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 77 311 (+162) ед;
  • специальная техника – 4063 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 6 февраля 2026 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько