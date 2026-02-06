Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

Продолжается 1444-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 152 боевых столкновения.

По уточненной информации, вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 197 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6235 дронов-камикадзе и произвел 3044 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 65 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Зеленая Долина, Левадное, Орлы, Просяна Днепропетровской области; Рождественская, Барвиновка, Копани, Воздвижовка, Железнодорожное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Волшебное, Лесное, Любицкое, Долинка, Зеленая Дубрава Запорожской области; Веселое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, наземную станцию управления БПЛА, восемь средств РВИА, четыре района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 76 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставков, Дибровы.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закотного, Платоновки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил три атаки, в районе Согласия и в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов - в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Прилук, Варваровки, Святопетровки, Зеленого.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Приморского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшик сутки провел одно неудачное наступательное действие.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

