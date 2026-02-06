Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1444-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 152 боевых столкновения.

По уточненной информации, вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 197 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6235 дронов-камикадзе и произвел 3044 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 65 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Зеленая Долина, Левадное, Орлы, Просяна Днепропетровской области; Рождественская, Барвиновка, Копани, Воздвижовка, Железнодорожное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Волшебное, Лесное, Любицкое, Долинка, Зеленая Дубрава Запорожской области; Веселое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, наземную станцию управления БПЛА, восемь средств  РВИА, четыре района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 76 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставков, Дибровы.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закотного, Платоновки, Рай-Александровки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил три атаки, в районе Согласия и в сторону Александрограда.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов - в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Прилук, Варваровки, Святопетровки, Зеленого.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Приморского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении враг за прошедшик сутки провел одно неудачное наступательное действие.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 6 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько