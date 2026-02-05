- Тип
Потери врага по состоянию на 5 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 770 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1443 сутки полномасштабной войны составляют 1 243 840 человек.
Потери России в войне на 5 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 243 840 (+770) человек;
- танков – 11 642 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23 996 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 36 975 (+60) ед;
- РСЗО – 1 636 (+2) ед;
- средства ПВО – 1293 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 125 094 (+1 351) ед;
- крылатые ракеты – 4 245 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 77 149 (+200) ед;
- специальная техника – 4062 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 156 враждебных БПЛА.
Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
