Потери врага по состоянию на 5 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 770 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1443 сутки полномасштабной войны составляют 1 243 840 человек.

Потери России в войне на 5 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 февраля потеряла:

личного состава – около 1 243 840 (+770) человек;

танков – 11 642 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23 996 (+4) ед;

артиллерийских систем – 36 975 (+60) ед;

РСЗО – 1 636 (+2) ед;

средства ПВО – 1293 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 125 094 (+1 351) ед;

крылатые ракеты – 4 245 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 77 149 (+200) ед;

специальная техника – 4062 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 156 враждебных БПЛА.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

