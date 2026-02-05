Втрати ворога станом на 5 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 770 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1443 добу повномасштабної війни становлять 1 243 840 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 лютого втратила:

особового складу – близько 1 243 840 (+770) осіб;

танків – 11 642 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23 996 (+4) од;

артилерійських систем – 36 975 (+60) од;

РСЗВ – 1 636 (+2) од;

засоби ППО – 1 293 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 094 (+1 351) од;

крилаті ракети – 4 245 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 77 149 (+200) од;

спеціальна техніка – 4 062 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 156 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

