Втрати ворога станом на 5 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 770 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1443 добу повномасштабної війни становлять 1 243 840 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 243 840 (+770) осіб;
- танків – 11 642 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23 996 (+4) од;
- артилерійських систем – 36 975 (+60) од;
- РСЗВ – 1 636 (+2) од;
- засоби ППО – 1 293 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 094 (+1 351) од;
- крилаті ракети – 4 245 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 149 (+200) од;
- спеціальна техніка – 4 062 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 лютого
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 156 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
