Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

військовий, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1443-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 133 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосував три ракети, 96 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ударів 7880 дронів-камікадзе та здійснив 3971 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Великомихайлівка, Мечетне Дніпропетровської області; Зелене, Залізничне, Чарівне, Воздвижівка, Верхня Терса, Різдвянка, Комишуваха Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, дві гармати та реактивну систему залпового вогню російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 91 обстріл, в тому числі один - з реактивної системи залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у бік населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Графське та Вовчанські Хутори.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулось п’ять ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська та Кіндрашівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог провів шість атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутись вперед в районах Платонівки, Дронівки та у бік Закітного, Рай-Олександрівки й Різниківки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку противник здійснив дві атаки в районі Васюківки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка та Софіївка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки у районах Зеленого Гаю та Соснівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів - у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Степногірська.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безуспішні наступальні дії.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько