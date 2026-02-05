Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

Продолжается 1443-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 133 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применил три ракеты, 96 авиационных ударов, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для ударов 7880 дронов-камикадзе и произвел 3971 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское, Великомихайловка, Мечетное Днепропетровской области; Зеленое, Железнодорожное, Волшебное, Воздвижовка, Верхняя Терса, Рождественка, Камышеваха Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, два орудия и реактивную систему залпового огня российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес четыре авиаудара, сбросил 11 авиабомб, совершил 91 обстрел, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в сторону населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Графское и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло пять вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг провел шесть атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 13 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Дроновки и в сторону Закотного, Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении противник совершил две атаки в районе Васюковки.

На Константиновском направлении враг совершил 10 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал и в направлении Свободного.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил три атаки в районах Зеленой Рощи и Сосновки.

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов - в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг совершил два безуспешных наступательных действия.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.