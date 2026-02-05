Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

военный, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1443-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 133 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применил три ракеты, 96 авиационных ударов, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для ударов 7880 дронов-камикадзе и произвел 3971 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское, Великомихайловка, Мечетное Днепропетровской области; Зеленое, Железнодорожное, Волшебное, Воздвижовка, Верхняя Терса, Рождественка, Камышеваха Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, два орудия и реактивную систему залпового огня российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес четыре авиаудара, сбросил 11 авиабомб, совершил 91 обстрел, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в сторону населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Графское и Волчанские Хутора.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло пять вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска и Кондрашовки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг провел шесть атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 13 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Дроновки и в сторону Закотного, Рай-Александровки и Резниковки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

На Краматорском направлении противник совершил две атаки в районе Васюковки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 10 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка и Софиевка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал и в направлении Свободного.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил три атаки в районах Зеленой Рощи и Сосновки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов - в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Степногорска.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении враг совершил два безуспешных наступательных действия.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько