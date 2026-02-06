- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 6 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 720 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1444 добу повномасштабної війни становлять 1 244 560 осіб.
Втрати Росії у війні на 6 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 244 560 (+720) осіб;
- танків – 11 648 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 24 007 (+11) од;
- артилерійських систем – 37 014 (+39) од;
- РСЗВ – 1 637 (+1) од;
- засоби ППО – 1 295 (+2) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 920 (+826) од;
- крилаті ракети – 4 245 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 311 (+162) од;
- спеціальна техніка – 4 063 (+1) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.