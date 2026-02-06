Втрати ворога станом на 6 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 720 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1444 добу повномасштабної війни становлять 1 244 560 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 лютого втратила:

особового складу – близько 1 244 560 (+720) осіб;

танків – 11 648 (+6) од;

бойових броньованих машин – 24 007 (+11) од;

артилерійських систем – 37 014 (+39) од;

РСЗВ – 1 637 (+1) од;

засоби ППО – 1 295 (+2) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 920 (+826) од;

крилаті ракети – 4 245 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 77 311 (+162) од;

спеціальна техніка – 4 063 (+1) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

