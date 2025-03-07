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Потери врага по состоянию на 7 марта 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война проходит с 24 февраля 2022 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1108-е сутки полномасштабной войны составляют 882 950 человек.

Потери России в войне на 7 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 марта потеряла:

  • личного состава – около 882 950 (+1150) человек;
  • танков – 10264 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 21334 (+23) ед;
  • артиллерийских систем – 24124 (+16) ед;
  • РСЗО – 1306 (+0) ед.;
  • средства ПВО – 1096 (+0) ед;
  • самолетов – 370 (+0) ед;
  • вертолетов – 331 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28024 (+95);
  • крылатые ракеты – 3085 (+0).;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подлодки – 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39678 (+72) ед;
  • специальная техника – 3769 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 7 марта 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 7 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбиты 34 ракеты из 67.
  • 100 вражеских беспилотников из 194.
  • 86 дронов локационно потеряно

Детали сбивания ракет:

  • 25/35 крылатых ракет Х-101, Х-55см.
  • 8/8 «Калибров».
  • 0/3 баллистических ракет "Искандер-М", KN-23.
  • 0/4 зенитных управляемых ракет С-300.
  • 9 ракет, не входящих в статистику сбитых, не достигли своих целей.
  • 1/8 управляемых авиаракет Х-59/Х-69.

Процент целей, не достигших конечной точки: 64% ракет, 95,8% ударных БПЛА.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 7 марта 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько