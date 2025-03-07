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Потери врага по состоянию на 7 марта 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1108-е сутки полномасштабной войны составляют 882 950 человек.
Потери России в войне на 7 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 марта потеряла:
- личного состава – около 882 950 (+1150) человек;
- танков – 10264 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 21334 (+23) ед;
- артиллерийских систем – 24124 (+16) ед;
- РСЗО – 1306 (+0) ед.;
- средства ПВО – 1096 (+0) ед;
- самолетов – 370 (+0) ед;
- вертолетов – 331 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28024 (+95);
- крылатые ракеты – 3085 (+0).;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 39678 (+72) ед;
- специальная техника – 3769 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 7 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты 34 ракеты из 67.
- 100 вражеских беспилотников из 194.
- 86 дронов локационно потеряно
Детали сбивания ракет:
- 25/35 крылатых ракет Х-101, Х-55см.
- 8/8 «Калибров».
- 0/3 баллистических ракет "Искандер-М", KN-23.
- 0/4 зенитных управляемых ракет С-300.
- 9 ракет, не входящих в статистику сбитых, не достигли своих целей.
- 1/8 управляемых авиаракет Х-59/Х-69.
Процент целей, не достигших конечной точки: 64% ракет, 95,8% ударных БПЛА.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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