Потери врага по состоянию на 7 марта 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1108-е сутки полномасштабной войны составляют 882 950 человек.

Потери России в войне на 7 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 марта потеряла:

личного состава – около 882 950 (+1150) человек;

танков – 10264 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 21334 (+23) ед;

артиллерийских систем – 24124 (+16) ед;

РСЗО – 1306 (+0) ед.;

средства ПВО – 1096 (+0) ед;

самолетов – 370 (+0) ед;

вертолетов – 331 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 28024 (+95);

крылатые ракеты – 3085 (+0).;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 39678 (+72) ед;

специальная техника – 3769 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 7 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты 34 ракеты из 67.

100 вражеских беспилотников из 194.

86 дронов локационно потеряно

Детали сбивания ракет:

25/35 крылатых ракет Х-101, Х-55см.

8/8 «Калибров».

0/3 баллистических ракет "Искандер-М", KN-23.

0/4 зенитных управляемых ракет С-300.

9 ракет, не входящих в статистику сбитых, не достигли своих целей.

1/8 управляемых авиаракет Х-59/Х-69.

Процент целей, не достигших конечной точки: 64% ракет, 95,8% ударных БПЛА.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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