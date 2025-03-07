Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1108-ту добу повномасштабної війни становлять 882 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 березня втратила:

особового складу – близько 882950 (+1150) осіб;

танків – 10264 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 21334 (+23) од.;

артилерійських систем – 24124 (+16) од.;

РСЗВ – 1306 (+0) од.;

засоби ППО – 1096 (+0) од.;

літаків – 370 (+0) од.;

гелікоптерів – 331 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28024 (+95).;

крилаті ракети – 3085 (+0).;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 39678 (+72) од;(

спеціальна техніка – 3769 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

68 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.

43 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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