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Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1108-ту добу повномасштабної війни становлять 882 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 березня втратила:

  • особового складу – близько 882950 (+1150) осіб;
  • танків – 10264 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 21334 (+23) од.;
  • артилерійських систем – 24124 (+16) од.;
  • РСЗВ – 1306 (+0) од.;
  • засоби ППО – 1096 (+0) од.;
  • літаків – 370 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 331 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28024 (+95).;
  • крилаті ракети – 3085 (+0).;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.;
  • підводні човни – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39678 (+72) од;(
  • спеціальна техніка – 3769 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 68 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.
  • 43 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько