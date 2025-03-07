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Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1108-ту добу повномасштабної війни становлять 882 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 березня втратила:
- особового складу – близько 882950 (+1150) осіб;
- танків – 10264 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 21334 (+23) од.;
- артилерійських систем – 24124 (+16) од.;
- РСЗВ – 1306 (+0) од.;
- засоби ППО – 1096 (+0) од.;
- літаків – 370 (+0) од.;
- гелікоптерів – 331 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28024 (+95).;
- крилаті ракети – 3085 (+0).;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39678 (+72) од;(
- спеціальна техніка – 3769 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 68 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.
- 43 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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