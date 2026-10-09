Потери врага по состоянию на 9 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 710 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1689 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 549 490 человек.

Потери России в войне на 9 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 октября потеряла:

личного состава – около 1 549 490 (+1 710) человек;

танков – 12 402 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 25 509 (+7) ед;

артиллерийских систем – 50 950 (+67) ед;

РСЗО – 2 199 (+5) ед.;

средств ПВО – 1693 (+1) ед.;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 908 (+18) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 555 335 (+1 757) ед;

крылатых ракет – 5 126 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 160 412 (+617) ед;

специальной техники – 4 810 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed (77 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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