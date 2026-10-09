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Потери врага по состоянию на 9 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 710 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1689 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 549 490 человек.
Потери России в войне на 9 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 октября потеряла:
- личного состава – около 1 549 490 (+1 710) человек;
- танков – 12 402 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 25 509 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 50 950 (+67) ед;
- РСЗО – 2 199 (+5) ед.;
- средств ПВО – 1693 (+1) ед.;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 908 (+18) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 555 335 (+1 757) ед;
- крылатых ракет – 5 126 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 160 412 (+617) ед;
- специальной техники – 4 810 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed (77 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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