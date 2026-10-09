Втрати ворога станом на 9 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 710 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1689 добу повномасштабної війни становлять 1 549 490 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 549 490 (+1 710) осіб;

танків – 12 402 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 509 (+7) од.;

артилерійських систем – 50 950 (+67) од.;

РСЗВ – 2 199 (+5) од.;

засобів ППО – 1 693 (+1) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 908 (+18) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 555 335 (+1 757) од.;

крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 160 412 (+617) од.;

спеціальної техніки – 4 810 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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