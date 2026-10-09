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Втрати ворога станом на 9 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 710 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1689 добу повномасштабної війни становлять 1 549 490 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 549 490 (+1 710) осіб;
- танків – 12 402 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 509 (+7) од.;
- артилерійських систем – 50 950 (+67) од.;
- РСЗВ – 2 199 (+5) од.;
- засобів ППО – 1 693 (+1) од.;
- літаків – 443 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 908 (+18) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 555 335 (+1 757) од.;
- крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 160 412 (+617) од.;
- спеціальної техніки – 4 810 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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