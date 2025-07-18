Пожар на предприятии "Королевский вкус": страховщик возместил ущерб более чем на 81 млн гривен

Страховая компания ИНГО окончательно завершила процесс возмещения ущерба после пожара, который произошел еще зимой прошлого года на производственных мощностях компании "Виктор и К" в Кировоградской области. Общая сумма выплаты составляет 81,4 млн гривен. Это одна из самых больших страховых выплат за последнее время в секторе промышленного страхования.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предприятие "Виктор и К" известно украинским потребителям благодаря бренду "Королевский вкус", под которым выпускают майонез, кетчупы, соусы и растительные масла.

Во время пожара, произошедшего 15 февраля 2024 года в пгт Власовка Кировоградской области, огнем был полностью уничтожен масло-прессовый цех, склад готовой продукции и технологическое оборудование. Постройки после пожара не подлежат восстановлению.

По заключению правоохранителей, причиной пожара стал поджог неустановленным лицом. Уголовное дело продолжается, результатов следствия пока нет.

Как отметили в страховой компании ИНГО, процесс урегулирования ущерба оказался особенно сложным из-за масштабов разрушений и необходимости точной и профессиональной оценки.

"Особенностью этого случая стали значительные повреждения объекта, что требовало тщательного и профессионального подхода к оценке нанесенного ущерба . Мы привлекли опытных экспертов, которые детально проанализировали все аспекты ситуации", - подчеркнул руководитель управления урегулирования имущественного ущерба СК ИНГО Александр Колпаков.

Он добавил, что для страховой компании было важно не только качественно провести расчеты, но и подробно объяснить клиенту каждый этап процесса урегулирования, чтобы обеспечить прозрачность и понятность принятых решений.

По словам эксперта, полный объем возмещения предприятию был произведен 1 июля. Из 81,4 млн гривен выплат, более 64 млн приходится на здания, еще почти 17 млн – на оборудование.

В ИНГО отметили, что этот страховой случай – один из крупнейших в отрасли за последние годы. По мнению экспертов страхового рынка, такие прецеденты важны, потому что они подтверждают способность страхования поддерживать бизнес в сложных условиях.

Справочно​

АО "Страховая компания "ИНГО" владеет лицензиями на 18 классов страхования и более 30 лет предоставляет страховые услуги как физическим лицам, так и компаниям. С 2017 года основным акционером является украинская бизнес-группа DCH.

ИНГО входит в список крупнейших страховых компаний Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам выплат страховых возмещений. Сеть компании включает 25 филиалов, 5 отделений и 9 центров обслуживания клиентов, функционирующих во всех регионах страны. Ее деятельность полностью отвечает требованиям НБУ относительно прозрачности структуры собственности, соблюдения нормативов платежеспособности, достаточности капитала и управления рисками.

19 июня 2025 года обновлен долгосрочный кредитный рейтинг СК ИНГО на уровне uaAA и рейтинг финансовой устойчивости на уровне uaAA.ifr, оба с прогнозом "в развитии".

Напомним, 16 июля новым главой правления страховой компании ИНГО стал Андрей Семченко. Его кандидатура была утверждена Наблюдательным советом и согласована Национальным банком Украины согласно установленной процедуре.