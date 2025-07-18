Пожежа на підприємстві "Королівський смак": страховик відшкодував збитки на понад 81 млн гривень

Страхова компанія ІНГО остаточно завершила процес відшкодування збитків після пожежі, яка сталася ще взимку минулого року на виробничих потужностях компанії "Віктор і К" у Кіровоградській області. Загальна сума виплати становить 81,4 млн гривень. Це одна з найбільших страхових виплат за останній час у секторі промислового страхування.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Підприємство "Віктор і К" відоме українським споживачам завдяки бренду "Королівський смак", під яким випускають майонез, кетчупи, соуси та олії.

Під час пожежі, що сталася 15 лютого 2024 року в смт Власівка на Кіровоградщині, вогнем було повністю знищено масло-пресовий цех, склад готової продукції та технологічне обладнання. Будівлі після пожежі не підлягають відновленню.

За висновками правоохоронців, причиною пожежі став підпал невстановленою особою. Кримінальна справа досі триває, результатів слідства наразі немає.

Як зазначили в страховій компанії ІНГО, процес врегулювання збитків виявився особливо складним через масштаби руйнувань та необхідність точної і професійної оцінки.

"Особливістю цього випадку стали значні пошкодження об’єкту, що вимагало ретельного і професійного підходу до оцінки завданих збитків. Ми залучили досвідчених експертів, які детально проаналізували всі аспекти ситуації", – підкреслив керівник управління врегулювання майнових збитків СК ІНГО Олександр Колпаков.

Він додав, що для страхової компанії було важливо не тільки якісно провести розрахунки, а й докладно пояснити клієнту кожен етап процесу врегулювання, шоб забезпечити прозорість і зрозумілість ухвалених рішень.

За словами експерта, повний обсяг відшкодування підприємству було здійснено 1 липня. З 81,4 млн гривень виплат, понад 64 млн припадає на будівлі, ще майже 17 млн – на обладнання.

В ІНГО зазначили, що цей страховий випадок – один із найбільших у галузі за останні роки. На думку експертів страхового ринку, такі прецеденти важливі, адже вони підтверджують здатність страхування підтримувати бізнес у складних умовах.

Довідково

АТ "Страхова компанія "ІНГО" володіє ліцензіями на 18 класів страхування та понад 30 років надає страхові послуги як фізичним особам, так і компаніям. З 2017 року основним акціонером є українська бізнес-група DCH.

ІНГО входить до переліку найбільших страхових компаній України за обсягом премій, величиною власних активів та сумами виплат страхових відшкодувань. Мережа компанії включає 25 філій, 5 відділень і 9 центрів обслуговування клієнтів, що функціонують у всіх регіонах країни. Її дільність повністю відповідає вимогам НБУ щодо прозорості структури власності, дотримання нормативів платоспроможності, достатності капіталу та управління ризиками.

19 червня 2025 року оновлено довгостроковий кредитний рейтинг СК ІНГО на рівні uaAA та рейтинг фінансової стійкості на рівні uaAA.ifr, обидва з прогнозом "у розвитку".

Нагадаємо, 16 липня новим головою правління страхової компанії ІНГО став Андрій Семченко. Його кандидатуру було затверджено Наглядовою радою та погоджено Національним банком України згідно з установленою процедурою.