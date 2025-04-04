Правительство расширило полномочия цифровых лидеров: за что будут отвечать CDTO

В 2020 году Украина одной из первых в мире стала CDTO — заместителей по цифровой трансформации, которые внедряют диджитал-реформы на местах и убирают бюрократию. Теперь CDTO отвечают не только за цифровые проекты, но и за развитие инноваций в оборонной сфере, ИТ, ИИ, нанотехнологиях, AgroTech и других приоритетных направлениях.

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Об этом сообщили в Минцифре.

В полномочия CDTO будут входить:

формирование и реализация решений, касающихся инноваций в министерстве или учреждении;

координация проектов по инновациям на местах; развитие экосистемы новаций в государстве;

усовершенствование способов государственной поддержки инноваций;

синхронизация сотрудничества между государством, бизнесом, научными учреждениями и образованием, чтобы вместе внедрять новые технологии.

Стратегия цифрового развития инноваций Украины WINWIN — дорожная карта, которая определяет конкретные шаги, по которым Украина станет региональным лидером и драйвером инноваций в Европейском Союзе. CDTO также будут драйвировать инновации на местах и станут важной частью реализации стратегии.

Напомним, Украина сделала важный шаг в развитии искусственного интеллекта – начата разработка первой украиноязычной большой языковой модели (LLM), которая откроет новые возможности для бизнеса и государства, позволяя быстро создавать украинские ИИ-инструменты.