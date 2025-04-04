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Уряд розширив повноваження цифрових лідерів: за що відповідатимуть CDTO
У 2020 році Україна однією з перших у світі започаткувала посаду CDTO — заступників із цифрової трансформації, які впроваджують диджитал-реформи на місцях та прибирають бюрократію. Тепер CDTO відповідають не лише за цифрові проєкти, а й за розвиток інновацій в оборонній сфері, ІТ, ШІ, нанотехнологіях, AgroTech та інших пріоритетних напрямах.
Про це повідомили у Мінцифри.
До повноважень CDTO входитимуть:
- формування та реалізація рішень, які стосуються інновацій у їхньому міністерстві чи установі;
- координація проєктів з інновацій на місцях; розвиток екосистеми новацій у державі;
- удосконалення способів державної підтримки інновацій;
- синхронізація співпраці між державою, бізнесом, науковими установами та освітою, щоб разом упроваджувати нові технології.
Як зазначили у відомстві, у грудні 2024 року стартувала Стратегія цифрового розвитку інновацій України WINWIN — дорожня мапа, яка визначає конкретні кроки, за якими Україна стане регіональним лідером і драйвером інновацій у Європейському Союзі. CDTO також драйвитимуть інновації на місцях та стануть важливою частиною реалізації стратегії.
Нагадаємо, Україна зробила важливий крок у розвитку штучного інтелекту - розпочато розробку першої українськомовної великої мовної моделі (LLM), яка відкриє нові можливості для бізнесу та держави, дозволяючи швидко створювати українські ШІ-інструменти.