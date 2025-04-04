Уряд розширив повноваження цифрових лідерів: за що відповідатимуть CDTO

У 2020 році Україна однією з перших у світі започаткувала посаду CDTO — заступників із цифрової трансформації, які впроваджують диджитал-реформи на місцях та прибирають бюрократію. Тепер CDTO відповідають не лише за цифрові проєкти, а й за розвиток інновацій в оборонній сфері, ІТ, ШІ, нанотехнологіях, AgroTech та інших пріоритетних напрямах.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомили у Мінцифри.

До повноважень CDTO входитимуть:

формування та реалізація рішень, які стосуються інновацій у їхньому міністерстві чи установі;

координація проєктів з інновацій на місцях; розвиток екосистеми новацій у державі;

удосконалення способів державної підтримки інновацій;

синхронізація співпраці між державою, бізнесом, науковими установами та освітою, щоб разом упроваджувати нові технології.

Як зазначили у відомстві, у грудні 2024 року стартувала Стратегія цифрового розвитку інновацій України WINWIN — дорожня мапа, яка визначає конкретні кроки, за якими Україна стане регіональним лідером і драйвером інновацій у Європейському Союзі. CDTO також драйвитимуть інновації на місцях та стануть важливою частиною реалізації стратегії.

Нагадаємо, Україна зробила важливий крок у розвитку штучного інтелекту - розпочато розробку першої українськомовної великої мовної моделі (LLM), яка відкриє нові можливості для бізнесу та держави, дозволяючи швидко створювати українські ШІ-інструменти.