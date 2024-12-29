Правительство вернуло рыночный надзор за непродовольственной продукцией

Кабинет Министров возобновил плановые проверки непродовольственной продукции, приостановленные на период действия военного положения, а также вернул государственный контроль этой продукции таможенными органами. Соответствующее решение было утверждено на заседании правительства 27 декабря 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная отметила, что действовавший с начала полномасштабного вторжения мораторий на проверки позволил бизнесу адаптироваться к новым условиям. Однако сейчас пора вернуть государственный надзор, чтобы защитить потребителей от опасной продукции и создать равные условия для бизнеса.

По ее словам, это также поможет поддержать добросовестных производителей, придерживающихся стандартов качества, в борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Сообщается, что важным аспектом этого решения являются требования европейских партнеров. на рынке.

Правительство ожидает, что возврат надзора позволит постепенно приблизить украинский рынок к европейскому и ускорит заключение Соглашения о "промышленном безвизе".

Также для улучшения взаимодействия с бизнесом правительство запустило бета-версию онлайн-платформы "Пульс". Этот цифровой инструмент позволяет предпринимателям оценивать качество государственных услуг, способствуя повышению их прозрачности и эффективности.

Напомним, в сентябре Кабинет министров частично возобновил плановые проверки органами рыночного надзора некоторых видов непродовольственной продукции, которая может быть потенциально опасна для потребителей. Речь шла о детских игрушках, лифтах и лифтовом оборудовании, электрических и электронных устройствах, обогревателях и других товарах.