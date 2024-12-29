Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,84

-0,00

EUR

43,51

-0,00

Наличный курс:

USD

42,35

42,30

EUR

44,35

44,15

Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство вернуло рыночный надзор за непродовольственной продукцией

Правительство вернуло рыночный надзор за непродовольственной продукцией

Кабинет Министров возобновил плановые проверки непродовольственной продукции, приостановленные на период действия военного положения, а также вернул государственный контроль этой продукции таможенными органами. Соответствующее решение было утверждено на заседании правительства 27 декабря 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная отметила, что действовавший с начала полномасштабного вторжения мораторий на проверки позволил бизнесу адаптироваться к новым условиям. Однако сейчас пора вернуть государственный надзор, чтобы защитить потребителей от опасной продукции и создать равные условия для бизнеса.

По ее словам, это также поможет поддержать добросовестных производителей, придерживающихся стандартов качества, в борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Сообщается, что важным аспектом этого решения являются требования европейских партнеров. на рынке.

Правительство ожидает, что возврат надзора позволит постепенно приблизить украинский рынок к европейскому и ускорит заключение Соглашения о "промышленном безвизе".

Также для улучшения взаимодействия с бизнесом правительство запустило бета-версию онлайн-платформы "Пульс". Этот цифровой инструмент позволяет предпринимателям оценивать качество государственных услуг, способствуя повышению их прозрачности и эффективности.

Напомним, в сентябре Кабинет министров частично возобновил плановые проверки органами рыночного надзора некоторых видов непродовольственной продукции, которая может быть потенциально опасна для потребителей. Речь шла о детских игрушках, лифтах и лифтовом оборудовании, электрических и электронных устройствах, обогревателях и других товарах.

Автор:
Татьяна Гойденко