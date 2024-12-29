Уряд повернув ринковий нагляд за нехарчовою продукцією

Кабінет Міністрів відновив планові перевірки нехарчової продукції, які були призупинені на період дії воєнного стану, а також повернув державний контроль цієї продукції митними органами. Відповідне рішення затверджено на засіданні уряду 27 грудня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна зазначила, що мораторій на перевірки, який діяв від початку повномасштабного вторгнення, дозволив бізнесу адаптуватися до нових умов. Однак зараз настав час повернути державний нагляд, щоб захистити споживачів від небезпечної продукції та створити рівні умови для бізнесу.

За її словами, це також допоможе підтримати добросовісних виробників, які дотримуються стандартів якості, у боротьбі з недобросовісною конкуренцією.

Повідомляється, що важливим аспектом цього рішення є вимоги європейських партнерів. Відновлення державного контролю відповідає рекомендаціям Європейської Комісії у межах підготовки до укладення Угоди АСАА ("промислового безвізу") та програми Ukraine Facility. Це сприятиме підвищенню якості та безпеки нехарчової продукції, а також збільшить конкуренцію на ринку.

Уряд очікує, що повернення нагляду дозволить поступово наблизити український ринок до європейського та пришвидшить укладення Угоди про "промисловий безвіз".

Також для покращення взаємодії з бізнесом уряд запустив бета-версію онлайн-платформи "Пульс". Цей цифровий інструмент дозволяє підприємцям оцінювати якість державних послуг, сприяючи підвищенню їхньої прозорості та ефективності.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів частково поновив планові перевірки органами ринкового нагляду деяких видів нехарчової продукції, яка може бути потенційно небезпечною для споживачів. Йшлося про дитячі іграшки, ліфти та ліфтове обладнання, електричні та електронні пристрої, обігрівачі та інші товари.