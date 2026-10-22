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Правительство запустило единый Реестр факторинга: как это защитит бизнес от двойных долгов

"Прозорро.Продажи" будут администрировать Реестр факторинга
"Прозорро.Продажи" будут администрировать Реестр факторинга / Depositphotos

Кабмин принял постановление №1297, утверждающее Порядок ведения Реестра уступок права денежного требования по договорам факторинга. Держателем Реестра определено Министерство экономики и окружающей среды Украины, а администрирование и техническое обеспечение возложено на АО Прозорро.Продажи.

Как пишет Dilo, об этомговорится в сообщении на сайте "Прозорро. Продажи".

Нормативный акт формирует правовую и технологическую основу для запуска единой цифровой системы администрирования факторинговых операций в стране.

Ключевые изменения

  • Запуск реестра создает единственный верифицированный источник информации о факторинговых сделках. Сведения становятся официальными с момента их внесения с точной фиксацией системного времени вплоть до секунды. Это создает прозрачный приоритет требований и полностью исключает возможность повторного или двойного отступления одного и того же долга.
  • Система гарантирует строгое разграничение уровней доступа к данным и предоставляет полную юридическую силу электронным документам и уведомлениям.
  • Для удобства пользователей процесс построен на базе электронного документооборота с автоматической идентификацией через КЭП.  
  • Интеграция с другими государственными реестрами будет осуществляться через систему "Трембита", что позволит оперативно и без бюрократических задержек проверять необходимые данные.

Когда запустят Реестр

Внедрение этой цифровой инфраструктуры адаптирует украинский рынок факторинга к международным нормам, в частности стандартам Типового закона УНИДРУА, и создает равные условия для всех участников финансового сектора.

По данным постановления №1297 от 07 октября 2026 года , датой фактического запуска Реестра станет день появления соответствующей технической возможности. О начале работы системы Министерство экономики и окружающей среды официально сообщит на своем вебсайте.

Что такое факторинг?

Факторинг   — финансовая комиссионная операция, при которой клиент переуступает дебиторскую задолженность факторинговой компании с целью мгновенного получения большей части платежа, гарантии полного погашения задолженности и снижения расходов по ведению счетов.   Первоначально факторинг появился как операция торговых посредников, а затем получил форму кредитования.

В соответствии с законодательством Украины факторинг относится к финансовым услугам и осуществлять факторинговые операции имеют право банки, финансовые учреждения, коллекторские компании, частные предприниматели.

Факторинг и кредит могут показаться схожими, но между ними существуют важные отличия. Кредитование предусматривает две стороны – заемщика и банк. В факторинге участвуют три стороны: продавец, получающий финансирование от фактора; банк-фактор; и покупатель (дебитор), уплачивающий долг непосредственно фактору, а не продавцу.

Напомним, законопроект №12306 о факторинге президент Владимир Зеленский подписал 27 июля 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб

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