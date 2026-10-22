Уряд запустив єдиний Реєстр факторингу: як це захистить бізнес від подвійних боргів

Кабмін ухвалив постанову № 1297, яка затверджує Порядок ведення Реєстру відступлень права грошової вимоги за договорами факторингу. Держателем Реєстру визначено Міністерство економіки та довкілля України, а адміністрування та технічне забезпечення покладено на АТ “Прозорро.Продажі”.

Як пише Dilo, про це йдеться у повідомлені на сайті "Прозорро. Продажі".

Нормативний акт формує правову та технологічну основу для запуску єдиної цифрової системи адміністрування факторингових операцій в країні.

Ключові зміни

Запуск реєстру створює єдине верифіковане джерело інформації про факторингові угоди. Відомості стають офіційними з моменту їх внесення із точним фіксуванням системного часу аж до секунди. Це створює прозорий пріоритет вимог та повністю унеможливлює ризик повторного або подвійного відступлення одного й того ж боргу.

Система гарантує суворе розмежування рівнів доступу до даних та надає повну юридичну силу електронним документам і сповіщенням.

Для зручності користувачів процес побудовано на базі електронного документообігу з автоматичною ідентифікацією через КЕП.

Інтеграція з іншими державними реєстрами здійснюватиметься через систему "Трембіта", що дасть змогу оперативно та без бюрократичних затримок перевіряти необхідні дані.

Коли запустять Реєстр

Впровадження цієї цифрової інфраструктури адаптує український ринок факторингу до міжнародних норм, зокрема до стандартів Типового закону УНІДРУА, та створює рівні умови для всіх учасників фінансового сектору.

За даними постанови № 1297 від 07 жовтня 2026 року, датою фактичного запуску Реєстру стане день появи відповідної технічної можливості. Про початок роботи системи Міністерство економіки та довкілля офіційно повідомить на своєму вебсайті.

Що таке факторинг?

Факторинг —фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою миттєвого отримання більшої частини платежу, гарантії повного погашення заборгованості та зниження витрат з ведення рахунків. Спочатку факторинг з'явився як операція торгових посередників, а потім отримав форму кредитування.

Відповідно до законодавства України факторинг належить до фінансових послуг, та здійснювати факторингові операції мають право банки, фінансові установи, колекторські компанії, приватні підприємці.

Факторинг і кредит можуть здатися схожими, але між ними існують важливі відмінності. Кредитування передбачає дві сторони — позичальника і банк. У факторингу ж беруть участь три сторони: продавець, який отримує фінансування від фактора; банк-фактор; і покупець (дебітор), який сплачує борг безпосередньо фактору, а не продавцю.

Нагадаємо, законопроєкт № 12306 про факторинг президент Володимир Зеленський підписав 27 липня 2025 року.