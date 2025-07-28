Зеленський підписав закон про факторинг: чому це важливо для бізнесу

Президент України Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт № 12306 про факторинг. Це рішення забезпечить компаніям швидкий доступ до необхідного фінансування та сприятиме їхньому розвитку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної ради України.

"Факторинг є важливим сегментом фінансового сектору, який дає змогу розширити доступ до фінансових ресурсів компаніям, а відтак може прискорити економічне зростання країни, особливо враховуючи виклики економіці України, які виникли у зв’язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України", — зазначено у пояснювальній записці до документу.

Автори закону підкреслюють, що факторинг сприяє ефективнішій діяльності суб'єктів господарювання та їх розвитку, адже дає змогу компанії пропонувати клієнтам вигідні умови оплати (товарний кредит), підвищити обсяги продажів, ліквідність балансу, прискорити оборотність активів, поповнити оборотний капітал та уникнути касових розривів.

Новий закон, зокрема, запроваджує державну реєстрацію права вимоги, що значно зменшить ризики шахрайства у сфері факторингу. Також закон чітко визначає, що таке договір факторингу, його предмет і зміст, а також встановлює порядок пріоритетності відступлення грошової вимоги.

Ключові нововведення спрямовані на імплементацію положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, що приведе український ринок у відповідність до кращих світових практик.

Що таке факторинг?

Факторинг —фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою миттєвого отримання більшої частини платежу, гарантії повного погашення заборгованості та зниження витрат з ведення рахунків. Спочатку факторинг з'явився як операція торгових посередників, а потім отримав форму кредитування.

Відповідно до законодавства України факторинг належить до фінансових послуг, та здійснювати факторингові операції мають право банки, фінансові установи, колекторські компанії, приватні підприємці.

Нагадаємо, у травні НБУ за власною заявою ТОВ "ФК Кепітал Фінанс" відкликав ліцензію компанії на надання фінансових послуг, зокрема кредитування грошовими коштами, а також факторинг.