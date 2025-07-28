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Зеленский подписал закон о факторинге: почему это важно для бизнеса

Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о факторинге. / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля подписал законопроект №12306 о факторинге. Это решение обеспечит компаниям быстрый доступ к необходимому финансированию и будет способствовать их развитию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на   сайт Верховной рады Украины .

"Факторинг является важным сегментом финансового сектора, который позволяет расширить доступ к финансовым ресурсам компаниям, а значит, может ускорить экономический рост страны, особенно учитывая вызовы экономике Украины, возникшие в связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации на территорию Украины", — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы закона подчеркивают, что факторинг способствует более эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и их развитию, ведь позволяет компании предлагать клиентам выгодные условия оплаты (товарный кредит), повысить объемы продаж, ликвидность баланса, ускорить оборачиваемость активов, пополнить оборотный капитал и избежать кассовых разрывов.

Новый закон, в частности, вводит государственную регистрацию права требования, что значительно уменьшит риски мошенничества в области факторинга. Также закон четко определяет, что такое договор факторинга, его предмет и содержание, а также устанавливает порядок приоритетности уступки денежного требования.

Ключевые нововведения направлены на имплементацию положений Модельного закона Международного института по унификации частного права о факторинге, который приведет украинский рынок в соответствие с лучшими мировыми практиками.

Что такое факторинг?

Факторинг - финансовая комиссионная операция, при которой клиент переуступает дебиторскую задолженность факторинговой компании с целью мгновенного получения большей части платежа, гарантии полного погашения задолженности и снижения расходов по ведению счетов. Первоначально факторинг появился как операция торговых посредников, а затем получил форму кредитования.

В соответствии с законодательством Украины факторинг относится к финансовым услугам и осуществлять факторинговые операции имеют право банки, финансовые учреждения, коллекторские компании, частные предприниматели.

Напомним, в мае НБУ по собственному заявлению ООО "ФК Кэпитал Финанс" отозвал лицензию компании на предоставление финансовых услуг, в том числе кредитование денежными средствами, а также факторинг .

Автор:
Татьяна Ковальчук