Правоохранители проводят обыски на фармацевтических заводах Киева: что известно

В Киеве правоохранители проводят следственные действия на территории четырех фармацевтических предприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что возбуждено уголовное производство, в рамках которого правоохранители проводят обыски в служебных помещениях учреждений.

На данный момент полиция не предоставила официальных комментариев по поводу причин обысков.

Согласно информации УНН, обыски проходят на территории фармацевтических предприятий "Дарница", "Фармак" и "Артериум" в рамках уголовного производства, связанного с их участием в государственных закупках.

В Украине снизят цены на лекарства

Напомним, 12 февраля по результатам заседания СНБО утвержден план мер по снижению и стабилизации цен на лекарства. В частности, правительство уже запустило ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, а именно:

установлены ограничения на наценки на все лекарственные средства;

запрещено осуществление маркетинговых платежей до референтного ценообразования для всех лекарственных средств, реализуемых в стране, и до определения четких правил этого процесса;

возобновлены проверки Госпродпотребслужбой по контролю за ценами в аптечных сетях.

Кроме того, недавно Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах ", положения которого предусматривают введение обязательного реферирования цен на все лекарственные средства и создание Национального каталога цен.

Также Министерство здравоохранения достигло договоренности с отечественными фармацевтическими производителями по снижению цен более чем на 100 препаратов, начиная с марта 2025 года.

В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка.