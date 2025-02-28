Правоохоронці проводять обшуки на фармацевтичних заводах Києва: що відомо

У Києві правоохоронці проводять слідчі дії на території чотирьох фармацевтичних підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Києва.

Зазначається, що розпочато кримінальне провадження, у межах якого правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях установ.

На цей момент поліція не надала офіційних коментарів щодо причин обшуків.

Згідно з інформацією УНН, обшуки відбуваються на території фармацевтичних підприємств "Дарниця", "Фармак" та "Артеріум" у межах кримінального провадження, пов'язаного з їхньою участю в державних закупівлях.

В Україні знизять ціни на ліки

Нагадаємо, 12 лютого за результатами засідання РНБО затвердженопо план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Зокрема, уряд вже запустив ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

встановлено обмеження на націнки на всі лікарські засоби;

заборонено здійснення маркетингових платежів до запровадження референтного ціноутворення для всіх лікарських засобів, що реалізуються в країні, та до визначення чітких правил цього процесу;

відновлено перевірки Держпродспоживслужбою щодо контролю за цінами в аптечних мережах.

Крім цього, нещодавно Верховна Рада України прийняла у другому читанні зміни до Закону України "Про лікарські засоби", положення якого передбачають запровадження обов’язкового реферування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін.

Також Міністерство охорони здоров’я досягло домовленості з вітчизняними фармацевтичними виробниками щодо зниження цін на понад 100 препаратів, починаючи з березня 2025 року.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку