Президенту НААН Украины доложено о подозрении: что известно о деле (ФОТО)

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении президенту Национальной академии аграрных наук Украины за незаконное использование бюджетных средств. Он устроил своего водителя сразу на четыре госпредприятия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ДБР.

Ему инкриминировано пособничество по растрате чужого имущества по предварительному сговору группой лиц по части 5 статьи 27 и части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Что известно о деле?

По данным открытых источников, президент Национальной академии аграрных наук — Ярослав Гадзало.

В ходе расследования следователи установили, что он устроил своего водителя на работу сразу на четыре подконтрольных ему государственных агропредприятия.

В 2020 году подозреваемый лично утвердил штатные росписи, зная, что в каждом из предприятий фигурирует тот же человек. Это позволило начислять зарплату за работу, которая фактически не была выполнена, но из бюджета выплатили деньги за фиктивную работу.

В результате таких действий чиновнику государственному бюджету нанесен ущерб. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

Напомним, в январе 2020 года о подозрении дополнительно сообщили пяти топ-чиновникам НААН, в частности ее президенту (на время совершения преступления – вице-президент) Ярославу Гадзалу и директору Института садоводства (на время совершения преступления – первый вице-президент НААН) Игорю Гринику.