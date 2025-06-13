Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,02

EUR

48,08

+0,63

Готівковий курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,25

48,00

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Президенту НААН України повідомлено про підозру: що відомо про справу (ФОТО)

працівники ДБР, слідчі офісу генпрокурора
Президенту НААН повідомлено про підозру. / Офіс Генерального прокурора України

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру президенту Національної академії аграрних наук України за незаконне використання бюджетних коштів. Він влаштував свого водія одразу до чотирьох держпідприємств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДБР.

Йому інкриміновано пособництво у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб за частиною 5 статті 27 та частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Фото 2 — Президенту НААН України повідомлено про підозру: що відомо про справу (ФОТО)

Що відомо про справу?

За даними відкритих джерел, президентом Національної академії аграрних наук є Ярослав Гадзало.

В ході розслідування слідчі встановили, що він влаштував свого водія одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств. Насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств.

Фото 3 — Президенту НААН України повідомлено про підозру: що відомо про справу (ФОТО)

У 2020 році підозрюваний особисто затвердив штатні розписи, знаючи, що в кожному з підприємств фігурує та сама людина. Це дало змогу нараховувати зарплату за роботу, яку фактично не було виконано, але з бюджету виплатили гроші за фіктивну роботу.

Фото 4 — Президенту НААН України повідомлено про підозру: що відомо про справу (ФОТО)

Внаслідок таких дій посадовця державному бюджету завдано шкоду. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Нагадаємо, у січні 2020 року про підозру додатково повідомили п’ятьом топпосадовцям НААН, зокрема її президенту (на час вчинення злочину – віцепрезидент) Ярославу Гадзалу та директору Інституту садівництва (на час вчинення злочину – перший віцепрезидент НААН) Ігорю Гринику.

Автор:
Тетяна Ковальчук