Президенту НААН України повідомлено про підозру: що відомо про справу (ФОТО)

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру президенту Національної академії аграрних наук України за незаконне використання бюджетних коштів. Він влаштував свого водія одразу до чотирьох держпідприємств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДБР.

Йому інкриміновано пособництво у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб за частиною 5 статті 27 та частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Що відомо про справу?

За даними відкритих джерел, президентом Національної академії аграрних наук є Ярослав Гадзало.

В ході розслідування слідчі встановили, що він влаштував свого водія одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств. Насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств.

У 2020 році підозрюваний особисто затвердив штатні розписи, знаючи, що в кожному з підприємств фігурує та сама людина. Це дало змогу нараховувати зарплату за роботу, яку фактично не було виконано, але з бюджету виплатили гроші за фіктивну роботу.

Внаслідок таких дій посадовця державному бюджету завдано шкоду. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Нагадаємо, у січні 2020 року про підозру додатково повідомили п’ятьом топпосадовцям НААН, зокрема її президенту (на час вчинення злочину – віцепрезидент) Ярославу Гадзалу та директору Інституту садівництва (на час вчинення злочину – перший віцепрезидент НААН) Ігорю Гринику.