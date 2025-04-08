Приближение к стандартам Евросоюза: НБУ обновил подходы к кредитному риску

Национальный банк Украины обновил требования по расчету минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску, являющихся частью адаптации национальных стандартов к требованиям ЕС.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что известно о новых требованиях

Размер экспозиций, взвешенных по кредитному риску, отражает непредвиденные потери, связанные с кредитным риском по активным банковским операциям, которые должны покрываться капиталом.

Это обновление еще один шаг к адаптации нормативно-правовых актов Национального банка в сфере банковского регулирования к стандартам ЕС.

Сейчас банки уже учитывают экспозиции, взвешенные по кредитному риску, в минимальных требованиях к капитальной достаточности, установленных в Инструкции по регулированию деятельности банков в Украине. Однако их расчет все еще основывается на старых подходах Базельского комитета по банковскому надзору.

Введенные требования предусматривают:

расширение перечня экспозиций, для которых вес риска определяется с применением кредитных рейтингов;

применение сниженных весов риска для экспозиций малого и среднего бизнеса, а также для экспозиций, снабженных жилой недвижимостью;

расширение перечня приемлемых инструментов для смягчения кредитного риска и предоставлятелей таких инструментов.

Изменения обеспечат более точную оценку неожиданных потерь от кредитного риска, что повысит финансовую устойчивость банков. Кроме того, использование более низких весов риска будет способствовать росту ипотечного кредитования и поддержке малого и среднего бизнеса.

Введение обновленных требований будет поэтапным, в частности:

до 1 марта 2026 года банки будут осуществлять разработку/доработку внутренних положений по определению минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску;

с 1 марта по 1 августа 2026 – проведут тестовые расчеты;

с 1 августа 2026 г. – перейдут на обновленный расчет требований к достаточности капитала для покрытия кредитного риска путем взвешивания экспозиций по новому подходу.

Напомним, доля неработающих кредитов в банковском секторе на 1 января 2025 года снизилась до 30,3%, что на 7,1 процентного пункта меньше, чем на 1 января 2024 года.