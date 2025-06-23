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Приложение "Е-запись" уже доступно пользователям: какие преимущества цифрового сервиса

человек, смартфон, деревья
Приложение "Е-запись" уже доступно пользователям. / Freepik

Теперь запись в сервисные центры МВД – в вашем смартфоне. Главный сервисный центр МВД продолжает диджитализацию и внедряет новые удобные сервисы для граждан.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГСЦ МВД.

Как воспользоваться "Е- записью " ?

Чтобы воспользоваться приложением нужно:

  • загрузить приложение из App Store или Google Play;
  • пройти электронную идентификацию;
  • выбрать вкладку: "Главная" – "Записаться в очередь" или "Е-очередь";
  • выбрать услугу, желаемый сервисный центр МВД для получения услуги, дату и время из доступных.

Преимущества цифрового сервиса

Цифровой сервис информирует о запланированном визите уведомлением в приложении и письмом на электронный адрес.

Кроме того, количество записей через приложение так же лимитировано, как и через сайт. Для физического лица доступно 4 регистрации в месяц. Для юридических лиц установлен предел 4 записи на текущий день. Отмененные записи также учитываются в общем количестве регистраций, доступных в месяц.

Напомним, начиная с 4 марта во всех сервисных центрах Министерства внутренних дел для получения услуг введена новая система " Е-записи ".

Автор:
Татьяна Ковальчук