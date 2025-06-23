Застосунок "Е-запис" вже доступний для користувачів: які переваги цифрового сервісу

Тепер запис до сервісних центрів МВС – у вашому смартфоні. Головний сервісний центр МВС продовжує діджиталізацію та впроваджує нові зручні сервіси для громадян. Відтепер можна зареєструватися на послуги сервісних центрів МВС через мобільний застосунок "Е-запис".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ГСЦ МВС.

Як скористатись "Е-запис ом " ?

Щоб скористатись застосунком потрібно:

завантажити застосунок з App Store чи Google Play;

пройти електронну ідентифікацію;

обрати вкладку: "Головна" – "Записатись у чергу" або "Е-черга";

обрати послугу, бажаний сервісний центр МВС для отримання послуги, дату та час з-поміж доступних.

Переваги цифрового сервісу

Цифровий сервіс інформує про запланований візит сповіщенням у додатку та листом на електронну адресу. Також існує можливість керувати своїми записами –скасувати активний запис і отримати новий. Але здійснити нову реєстрацію в разі її скасування можливо після оновлення системи, тобто приблизно через 30 хвилин.

Крім того, кількість записів через застосунок так само лімітована, як і через сайт. Для фізичної особи доступно 4 реєстрації на місяць. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день. Скасовані записи також враховуються у загальну кількість реєстрацій, доступних на місяць.

Нагадаємо, починаючи з 4 березня в усіх сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ для отримання послуг запроваджено нову систему "Е-запису".