Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,83

+0,15

EUR

48,20

+0,34

Готівковий курс:

USD

41,82

41,75

EUR

48,55

48,40

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Застосунок "Е-запис" вже доступний для користувачів: які переваги цифрового сервісу

чоловік, смартфон, дерева
Застосунок "Е-запис" вже доступний для користувачів. / Freepik

Тепер запис до сервісних центрів МВС – у вашому смартфоні. Головний сервісний центр МВС продовжує діджиталізацію та впроваджує нові зручні сервіси для громадян. Відтепер можна зареєструватися на послуги сервісних центрів МВС через мобільний застосунок "Е-запис".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ГСЦ МВС.

Як скористатись "Е-записом"?

Щоб скористатись застосунком потрібно:

  • завантажити застосунок з App Store чи Google Play; 
  • пройти електронну ідентифікацію; 
  • обрати вкладку: "Головна" – "Записатись у чергу" або "Е-черга"; 
  • обрати послугу, бажаний сервісний центр МВС для отримання послуги, дату та час з-поміж доступних.

Переваги цифрового сервісу

Цифровий сервіс інформує про запланований візит сповіщенням у додатку та листом на електронну адресу. Також існує можливість керувати своїми записами –скасувати активний запис і отримати новий. Але здійснити нову реєстрацію в разі її скасування можливо після оновлення системи, тобто приблизно через 30 хвилин.

Крім того, кількість записів через застосунок так само лімітована, як і через сайт. Для фізичної особи доступно 4 реєстрації на місяць. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день. Скасовані записи також враховуються у загальну кількість реєстрацій, доступних на місяць.

Нагадаємо, починаючи з 4 березня в усіх сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ для отримання послуг запроваджено нову систему "Е-запису"

Автор:
Тетяна Ковальчук