ПриватБанк сделал мобильный "Терминал" более доступным для слабовидящих людей

ПриватБанк представил новую функцию в приложении мобильного эквайринга Терминал, которая позволяет озвучивать сумму покупки для клиентов с нарушениями зрения. Теперь при оплате картами или гаджетами предприниматели могут активировать голосовое озвучивание суммы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Голосовое озвучивание сумм оплаты

Применение ПриватБанка "Терминал", который помогает предпринимателям принимать оплату картами и гаджетами через смартфон, стало еще более доступным.

В обновленной версии появилась функция озвучивания суммы платежа для людей с нарушениями зрения. Теперь во время оплаты продавец может активировать голосовое озвучивание суммы, чтобы покупатель мог услышать точную сумму оплаты.

На сегодняшний день приложением "Терминал" для приема оплаты активно пользуются более 33 тысяч предпринимателей. Наиболее популярен мобильный эквайринг от ПриватБанка среди продавцов на рынках, магазинах одежды в крупных торговых центрах, продавцов товаров для дома, а также официантов в заведениях питания.

Как воспользоваться приложением

Если у вас есть iPhone или Android-смартфон с поддержкой NFC, вы можете быстро превратить его в POS-терминал. Для этого:

Загрузите приложение "Терминал" от ПриватБанка. Пройдите простую и быструю регистрацию в приложении. Начинайте принимать оплату картами любых банков с помощью смартфона.

Приложение также поддерживает фискализацию наличных и безналичных операций через ПРРО "Касса" без дополнительных затрат.

О приложении "Терминал"

Приложение " Терминал " для Android и iOS на базе технологии Visa Tap to Phone позволяет предпринимателям и малому бизнесу принимать безналичные платежи со смартфона, без дополнительного оборудования – POS-терминалов, считывателей карт, QR кодов или другого.

Это комплексное готовое решение для бизнеса, позволяющее не только принимать платежи, но и фиксировать денежные операции с помощью программного PPO, создавать и фискализовать чеки, передавать информацию в налоговую. Как это делать со смартфона – продемонстрировано на видео.