Искусственный интеллект в действии: бизнес-клиенты ПриватБанка могут проверять партнеров

ПриватБанк запустил новый ИИ-сервис для предпринимателей и компаний, позволяющий оценить деловую репутацию контрагентов. Инструмент работает в веб-версии и мобильном приложении “Приват24 для бизнеса”.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу финансового учреждения.

Что известно о новом сервисе

Украинские предприниматели и обслуживаемые в ПриватБанке компании получили новый цифровой инструмент для работы с партнерами — сервис экспресс-анализа деловой репутации контрагентов. Он доступен в веб-версии и мобильном приложении "Приват24 для бизнеса".

Новый сервис работает на базе алгоритмов искусственного интеллекта и позволяет мгновенно получить краткий аналитический отчет потенциального или действующего партнера. Анализ проводится на основе открытых источников — данных о финансовой стабильности, связях, истории деятельности и т.д. Это позволяет бизнесу оперативно выявлять юридические и репутационные риски и принимать обоснованные решения сотрудничества.

Свыше 100 тысяч бизнес-клиентов ПриватБанка уже воспользовались функцией "Досье деловой репутации" — инструментом для проверки потенциальных и действующих партнеров.

Сервис доступен в вебверсии "Приват24 для бизнеса" (раздел "Партнеры – Досье деловой репутации") и в мобильном приложении (меню "Услуги – Досье деловой репутации").

Кроме быстрой проверки репутации, пользователи могут настроить онлайн-мониторинг изменений в отношении собственной компании или контрагентов, а также подключить услугу через API для интеграции с внутренними учетными системами. Услуга предоставляется в партнерстве с украинским бюро кредитных историй.

Напомним, с 1 июня 2025 г. в Украине начинают действовать новые ограничения на денежные переводы между счетами физических лиц. Если лицо не предоставило документальное подтверждение своих доходов, оно сможет переводить не более 100 тысяч гривен в месяц. ПриватБанк уже начал информировать клиентов об этих изменениях.