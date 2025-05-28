Штучний інтелект у дії: бізнес-клієнти ПриватБанку можуть перевіряти партнерів

ПриватБанк запустив новий ШІ-сервіс для підприємців і компаній, який дозволяє оцінити ділову репутацію контрагентів. Інструмент працює у веб-версії та мобільному застосунку “Приват24 для бізнесу”.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінансової установи.

Що відомо про новий сервіс

Українські підприємці та компанії, які обслуговуються в ПриватБанку, отримали новий цифровий інструмент для роботи з партнерами — сервіс експрес-аналізу ділової репутації контрагентів. Він доступний у вебверсії та мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу".

Новий сервіс працює на базі алгоритмів штучного інтелекту і дозволяє миттєво отримати короткий аналітичний звіт про потенційного або чинного партнера. Аналіз проводиться на основі відкритих джерел — даних про фінансову стабільність, зв’язки, історію діяльності тощо. Це дозволяє бізнесу оперативно виявляти юридичні та репутаційні ризики й приймати обґрунтовані рішення у співпраці.

Зазначається, що понад 100 тисяч бізнес-клієнтів ПриватБанку вже скористалися функцією "Досьє ділової репутації" — інструментом для перевірки потенційних і чинних партнерів.

Сервіс доступний у вебверсії "Приват24 для бізнесу" (розділ "Партнери – Досьє ділової репутації") та у мобільному застосунку (меню "Послуги – Досьє ділової репутації").

Крім швидкої перевірки репутації, користувачі можуть налаштувати онлайн-моніторинг змін щодо власної компанії чи контрагентів, а також підключити послугу через API для інтеграції з внутрішніми обліковими системами. Послуга надається у партнерстві з Українським бюро кредитних історій.

Нагадаємо, з 1 червня 2025 року в Україні починають діяти нові обмеження на грошові перекази між рахунками фізичних осіб. Якщо особа не надала документального підтвердження своїх доходів, вона зможе переказувати не більше ніж 100 тисяч гривень на місяць. ПриватБанк вже почав інформувати клієнтів про ці зміни.