ПРРО для підприємців: кількість клієнтів сервісу “Каса” ПриватБанку зросла на третину

Українські підприємці все частіше користуються програмними касовими апаратами, щоб легально вести бізнес та виконувати всі вимоги законодавства при оплаті товарів. За рік кількість активних клієнтів сервісу “Каса” ПриватБанку зросла на третину.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що за останній рік кількість клієнтів, які користуються програмним реєстратором розрахункових операцiй (ПРРО) “Каса” зросла на третину до 51 тисяч. Загалом в екосистемі еквайрингу банку наразі підключено вже понад 57 тисяч “Кас”.

На сьогодні майже половина роздрібної мережі еквайрингу ПриватБанку користуються POS-терміналом або застосунком "Термінал" разом з сервісом "Каса". Зараз найбільш активно підключають сервіс інтернет-магазини - серед клієнтів інтернет-еквайрингу Liqpay за останній рік користувачів “Каси” побільшало на 65%.

Які переваги сервісу

Українські підприємці можуть без додаткової плати підключити сервіс ПРРО “Каса” ПриватБанку та почати фіскалізацію операцій в POS-терміналі, на смартфоні через застосунок “Термінал, або використовуючи сервіс інтернет-еквайрингу LiqPay.

Особистий кабінет сервісу “Каса” дає можливість онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу.

Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник.

Нагадаємо, минулого року ПриватБанк додав функціонал еквайрингу в мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу". Бізнес-клієнти фінустанови зможуть через смартфон створювати нові точки продажу, замовляти POS-термінал та керувати процесом підключення нових торгових точок та послуг.

Про застосунок "Термінал"

Застосунок "Термінал" для Android та iOS на базі технології Visa Tap to Phone дає можливість підприємцям та малому бізнесу приймати безготівкові платежі зі смартфону, без додаткового обладнання – POS-терміналів, зчитувачів карток, QR кодів чи іншого.

Це комплексне готове рішення для бізнесу, яке дає не лише можливість приймати платежі, а й фіксувати грошові операції за допомогою програмного PPO, створювати та фіскалізувати чеки, передавати інформацію до податкової. Як це робити зі смартфону – продемонстровано на відео.