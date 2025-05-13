ПРРО для предпринимателей: количество клиентов сервиса "Касса" ПриватБанка выросло на треть

Украинские предприниматели все чаще используют программные кассовые аппараты, чтобы легально вести бизнес и выполнять все требования законодательства при оплате товаров. За год количество активных клиентов сервиса "Касса" ПриватБанка выросло на треть.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что за последний год количество клиентов, пользующихся программным регистратором расчетных операций (ПРРО) "Касса", выросло на треть до 51 тысячи. Всего в экосистеме эквайринга банка подключено уже более 57 тысяч "Касс".

На сегодняшний день почти половина розничной сети эквайринга ПриватБанка пользуются POS-терминалом или приложением "Терминал" вместе с сервисом "Касса". Сейчас наиболее активно подключают сервис интернет-магазины – среди клиентов интернет-эквайринга Liqpay за последний год пользователей "Кассы" увеличилось на 65%.

Какие преимущества сервиса

Украинские предприниматели могут без дополнительной платы подключить сервис ПРРО Касса ПриватБанка и начать фискализацию операций в POS-терминале, на смартфоне через приложение Терминал, или используя сервис интернет-эквайринга LiqPay.

Личный кабинет сервиса Касса дает возможность онлайн регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу.

Кроме того, пользователи сервиса могут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник.

Напомним, в прошлом году ПриватБанк добавил функционал эквайринга в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса". Бизнес-клиенты финучреждения смогут через смартфон создавать новые точки продаж, заказывать POS-терминал и управлять процессом подключения новых торговых точек и услуг.

О приложении "Терминал"

Приложение " Терминал " для Android и iOS на базе технологии Visa Tap to Phone позволяет предпринимателям и малому бизнесу принимать безналичные платежи со смартфона, без дополнительного оборудования – POS-терминалов, считывателей карт, QR кодов или другого.

Это комплексное готовое решение для бизнеса, позволяющее не только принимать платежи, но и фиксировать денежные операции с помощью программного PPO, создавать и фискализовать чеки, передавать информацию в налоговую. Как это делать со смартфона – продемонстрировано на видео.