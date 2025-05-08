ПриватБанк отменил тарифы на обслуживание зарплатных проектов для бизнеса

ПриватБанк отменил тарифы на обслуживание зарплатных проектов для бизнес-клиентов и предпринимателей, которые уже имеют или планируют открыть в банке зарплатный проект.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что теперь для всех бизнес клиентов, которые будут выплачивать зарплату на карты ПриватБанка, будет действовать нулевой тариф на расчетно-кассовое обслуживание по зарплатному проекту.

Преимущества для клиентов

Выплачивая зарплату через ПриватБанк клиенты получают возможность производить зачисление круглосуточно и в считанные минуты даже через смартфон.

Обновленный функционал мобильного банка для бизнес-клиентов “Приват24 для бизнеса” позволяет не только просматривать и подписывать уже созданные зарплатные сведения, как раньше, но и создавать новые сведения и делать платежи к ним.

"Мы постоянно анализируем клиентский опыт и пожелания клиентов, чтобы менять обслуживание к лучшему. Сегодня более половины украинского бизнеса выплачивают зарплату через ПриватБанка. Кроме того, только бизнес клиенты ПриватБанка имеют уникальную возможность создавать, редактировать, копировать зарплатные сведения и управлять списком получателей прямо в смартфоне, — подчеркнул Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка.

Напомним, украинские предприниматели могут открыть банковский счет в ПриватБанке онлайн и пользоваться услугами банка на специальных условиях пакета услуг "Бизнес старт".

Открыть новый счет ФЛП в ПриватБанке можно на сайте банка, через Приват24 или сервис есть-Предприниматель в "Действии" — для этого нужно пройти 4 простых шага, что будет занимать не более 5 минут.

Также "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты ПриватБанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки представления налоговой отчетности.