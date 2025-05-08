ПриватБанк скасував тарифи на обслуговування зарплатних проєктів для бізнесу

ПриватБанк скасував тарифи на обслуговування зарплатних проєктів для бізнес клієнтів та підприємців, які вже мають чи планують відкрити в банку зарплатний проєкт.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що відтепер для всіх бізнес клієнтів, які виплачуватимуть зарплату на картки ПриватБанку, діятиме нульовий тариф на розрахунково-касове обслуговування за зарплатним проєктом.

Переваги для клієнтів

Виплачуючи зарплату через ПриватБанк клієнти отримують можливість робити зарахування цілодобово та за лічені хвилини навіть через смартфон.

Оновлений функціонал мобільного банку для бізнес клієнтів “Приват24 для бізнесу” дозволяє не лише переглядати та підписувати вже створені зарплатні відомості, як раніше, а і створювати нові відомості та робити платежі до них.

“Ми постійно аналізуємо клієнтський досвід та побажання клієнтів, щоб змінювати обслуговування на краще. Сьогодні більше половини українського бізнесу виплачують зарплату через ПриватБанку. Крім того лише бізнес клієнти ПриватБанку мають унікальну можливість створювати, редагувати, копіювати зарплатні відомості та керувати списком одержувачів прямо у смартфоні, - підкреслив Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.

Нагадаємо, українські підприємці можуть відкрити банківський рахунок в ПриватБанку онлайн та користуватися послугами банку на спеціальних умовах пакету послуг “Бізнес старт”.

Відкрити новий рахунок ФОП в ПриватБанку можна на сайті банку, через Приват24 або сервіс є-Підприємець в "Дії" - для цього треба пройти 4 простих кроки, що займатиме не більше 5 хвилин.

Також "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.