Перекази до 100 тис. грн на місяць з червня: ПриватБанк попереджає про зменшення ліміту

З 1 червня 2025 року українці зможуть переказувати не більш як 100 тисяч гривень на місяць між рахунками фізичних осіб, які не надали документальне підтвердження своїх доходів. Про нові обмеження вже попереджає своїх клієнтів ПриватБанк.

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Розсилку повідомлень клієнтам в коментарі для Delo.ua підтвердив прессекретар ПриватБанку Олег Серга.

Нові правила для переказів

Зниження лімітів є частиною домовленості між банками, спрямованої на уніфікацію фінансового моніторингу.

З 1 червня 2025 року максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб по Україні знижується зі 150 до 100 тисяч гривень.

Повідомлення про урізання від ПриватБанку наразі отримали не всі власники карт.

"Ми дійсно таку розсилку робимо, і ми, як підписанти меморандуму, з 1 червня запроваджуємо цей ліміт... Але для всіх людей, у кого офіційний дохід підтверджений до цієї суми чи більше, ліміт автоматично не включається", - зазначив Олег Серга.

До встановленого ліміту зараховуються не лише перекази за номером картки або телефону, а й ті, що здійснюються за реквізитами IBAN, повідомили в банку.

Водночас цей ліміт не поширюється на зняття готівки, оплату покупок, комунальні послуги, перекази між власними рахунками, придбання облігацій та платежі на рахунки юридичних осіб.

У разі необхідності здійснити перекази на більшу суму банк просить надати документи, які підтверджують дохід або підтверджують участь у волонтерській діяльності.

Ліміти на карткові перекази

Нагадаємо, що у грудні 2024 року українські банки підписали меморандум, який встановлює ліміти на грошові операції для клієнтів.

Це стосується не лише переказів між картками (P2P-операцій), а й усіх операцій з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема переказів на iBAN.

Після оцінки кожної людини фінансисти ділять усіх клієнтів на три категорії залежно від рівня ризику: високий, середній та низький ризик.

Якщо клієнт не має документально підтвердженого доходу, банки зобов’язані встановити ліміти на операції з переказами за реквізитами IBAN:

Для клієнтів із "високим" рівнем ризику ліміт становить до 50 тисяч гривень на місяць, починаючи з 1 лютого 2025 року.

Для клієнтів із "середнім" та "низьким" рівнями ризику ліміти встановлюватимуться поетапно:

з 1 лютого 2025 року — до 150 тисяч гривень на місяць;

з 1 червня 2025 року — до 100 тисяч гривень на місяць.

Таким чином, банки регулюватимуть обсяг операцій залежно від рівня ризику та наявності підтвердження доходу клієнта.

Як пояснюють в НБУ, підписаний банками меморандум зменшить можливості фінансування тіньової економіки, а ліміти, які зазначені в ньому, стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як "високоризикові".

У регуляторі наголошують, що меморандум не посилює фінансовий моніторинг та оцінювання клієнта в банках.