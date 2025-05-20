Переводы до 100 тыс. грн в месяц с июня: ПриватБанк предупреждает об уменьшении лимита

С 1 июня 2025 года украинцы смогут перечислять не более 100 тысяч гривен в месяц между счетами физических лиц, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов. О новых ограничениях уже предупреждает своих клиентов ПриватБанк.

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Рассылку сообщений клиентам в комментарии для Delo.ua подтвердил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Новые правила для переводов

Снижение лимитов является частью договоренности между банками, направленной на унификации финансового мониторинга.

С 1 июня 2025 года максимальная сумма переводов между счетами физических лиц по Украине снижается со 150 до 100 тысяч гривен.

Сообщения об урезании от ПриватБанка получили не все владельцы карт.

"Мы действительно такую рассылку делаем, и мы, как подписавшие меморандум, с 1 июня вводим этот лимит... Но для всех людей, у кого официальный доход подтвержден к этой сумме или больше, лимит автоматически не включается", — отметил Олег Серга.

В установленный лимит причисляются не только переводы по номеру карты или телефона, но и осуществляемые по реквизитам IBAN, сообщили в банке.

В то же время, этот лимит не распространяется на снятие наличных денег, оплату покупок, коммунальные услуги, переводы между собственными счетами, приобретение облигаций и платежи на счета юридических лиц.

В случае необходимости перевести на большую сумму банк просит предоставить документы, подтверждающие доход или подтверждающие участие в волонтерской деятельности.

Лимиты на карточные переводы

Напомним, что в декабре 2024 года украинские банки подписали меморандум, устанавливающий лимиты на денежные операции для клиентов.

Это касается не только переводов между карточками ( P2P -операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на iBAN.

После оценки каждого человека финансисты делят всех клиентов в три категории в зависимости от уровня риска: высокий, средний и низкий риск.

Если у клиента нет документально подтвержденного дохода, банки обязаны установить лимиты на операции с переводами по реквизитам IBAN:

Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит составляет до 50 тысяч гривен в месяц, начиная с 1 февраля 2025 года.

Для клиентов со "средним" и "низким" уровнями риска лимиты будут устанавливаться поэтапно:

с 1 февраля 2025 года — до 150 тысяч гривен в месяц;

с 1 июня 2025 года — до 100 тысяч гривен в месяц.

Таким образом, банки будут регулировать объем операций в зависимости от уровня риска и подтверждения дохода клиента.

Как объясняют в НБУ, подписанный банками меморандум уменьшит возможности финансирования теневой экономики, а указанные в нем лимиты касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые".

В регуляторе отмечают, что меморандум не усиливает финансовый мониторинг и оценку клиентов в банках.