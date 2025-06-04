ПриватБанк зробив мобільний "Термінал" доступнішим для людей з вадами зору

ПриватБанк представив нову функцію у застосунку мобільного еквайрингу “Термінал”, яка дозволяє озвучувати суму покупки для клієнтів з порушеннями зору. Тепер під час оплати картками чи гаджетами підприємці можуть активувати голосове озвучення суми.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Голосове озвучення сум оплати

Застосунок ПриватБанку "Термінал", який допомагає підприємцям приймати оплату картками та гаджетами через смартфон, став ще більш доступним.

В оновленій версії з’явилася функція озвучення суми платежу для людей з порушеннями зору. Тепер під час оплати продавець може активувати голосове озвучення суми, щоб покупець міг почути точну суму оплати.

На сьогодні застосунком "Термінал" для прийому оплати активно користуються понад 33 тисячі підприємців. Найбільш популярний мобільний еквайринг від ПриватБанку серед продавців на ринках, в магазинах одягу у великих торгових центрах, продавців товарів для дому, а також для офіціантів у закладах харчування.

Як скористатись застосунком

Якщо у вас є iPhone або Android-смартфон з підтримкою NFC, ви можете швидко перетворити його на POS-термінал. Для цього:

Завантажте застосунок "Термінал" від ПриватБанку. Пройдіть просту та швидку реєстрацію в додатку. Починайте приймати оплату картками будь-яких банків за допомогою смартфону.

Застосунок також підтримує фіскалізацію готівкових і безготівкових операцій через ПРРО "Каса" без додаткових витрат.

Про застосунок "Термінал"

Застосунок "Термінал" для Android та iOS на базі технології Visa Tap to Phone дає можливість підприємцям та малому бізнесу приймати безготівкові платежі зі смартфону, без додаткового обладнання – POS-терміналів, зчитувачів карток, QR кодів чи іншого.

Це комплексне готове рішення для бізнесу, яке дає не лише можливість приймати платежі, а й фіксувати грошові операції за допомогою програмного PPO, створювати та фіскалізувати чеки, передавати інформацію до податкової. Як це робити зі смартфону – продемонстровано на відео.