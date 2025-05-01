Профессионально непригоден: суд поддержал решение НБУ относительно владельца банка "Авангард"

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 29 апреля 2025 года подтвердил правомерность решения Национального банка о несоответствии члена наблюдательного совета АО "Банк Авангард" Макара Пасенюка квалификационным требованиям по профессиональной пригодности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что постановление Верховного Суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

"НБУ убедительно доказал в суде кассационной инстанции обоснованность и законность решения о несоответствии члена наблюдательного совета АО "Банк Авангард" Макара Пасенюка квалификационным требованиям по профессиональной пригодности. Выводы по применению норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, учитываются другими судами во время применения".

Там напомнили, что решение относительно Пасенюка обосновано тем, что выплата ему переменного вознаграждения в значительном размере была осуществлена без соблюдения требований законодательства Украины, без соответствующих оснований и без документального обоснования.

Это свидетельствовало о наличии у Пасенюка конфликта интересов, поскольку его личный интерес в получении вознаграждения противоречил его должностным обязанностям по контролю за реализацией политики вознаграждения в банке, принятия мер по предотвращению возникновения конфликтов интересов в банке и содействия их урегулированию.

ОБНОВЛЕНО в 12.00

Как сообщили Delo.ua в пресс-службе банка "Авангард", акционеры финучреждения твердо убеждены в обоснованности своей позиции относительно неправомерности решений НБУ, принятых в 2023 году и начале 2024 года в отношении руководителей и акционеров банка. Позиция акционеров последовательно подтверждалась решениями судов нескольких инстанций, которым большинство решений НБУ было отменено и признано неправомерными.

"Сейчас 7 из 8 исков, поданных акционерами в целях обжалования действий и решений НБУ, еще рассматриваются судами. Мы надеемся на объективный и беспристрастный подход со стороны правосудия. На стабильность и качество работы банка и других участников банковской группы это судебное решение не влияет", — сообщили в пресс-службе.

Суть дела

Отметим, АО "Банк Авангард" принадлежит Макару Пасенюку и Константину Стеценко. До 2014 года третьим совладельцем этих организаций была Валерия Гонтарева, бывшая глава НБУ.

В апреле 2023 года НБУ провел внеплановую инспекцию в "Авангарде"

Выяснилось, что по итогам 2022 года владельцы существенных долей в капитале банка (по 45% Стеценко и Пасенюк ) решили выплатить членам его наблюдательного совета 580 млн грн "вознаграждения" . Проблема в том, что почти всю эту сумму получили только два из шести членов совета – Стеценко и Пасенюк.

В этой ситуации НБУ признал Стеценко и Пасенюка как членов наблюдательного совета "Авангарда" не отвечающими "квалификационным требованиям по профессиональной пригодности". Хотя в 2023 году они вышли из наблюдательного совета банка, но решили обжаловать решение регулятора.